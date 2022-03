Domenica si corre il Trail del Patriarca

CORDIGNANO - Oltre 500 iscritti per il Trail del Patriarca, la gara in ambiente naturale che domenica 3 aprile, con partenza e arrivo a Villa di Villa, frazione di Cordignano (Treviso), soffierà sulle 10 candeline.

Organizzata dalla Scuola di Maratona Vittorio Veneto, società che dieci giorni fa ha felicemente curato la regia della Maratonina della Vittoria, in collaborazione con la Pro Belvedere, associazione organizzatrice del classico Giro Ciclistico del Belvedere che si terrà a Pasquetta, l’edizione 2022 del Trail del Patriarca - riconosciuta dal Coni come evento sportivo a carattere nazionale inserito nel calendario Trail Uisp - prevede un unico percorso di 25 chilometri con 1400 metri di dislivello positivo.



La partenza è prevista per le 8.30 nella piazza di Villa di Villa. Subito dopo lo start, gli atleti attraverseranno i vigneti del Prosecco e gli olivi autoctoni della Tonda di Villa e, dopo pochi chilometri, si troveranno a correre sui sentieri storici del Patriarca. Imboccato il sentiero CAI 1060, transiteranno vicino al Castelletto Cavarzerani e da lì arriveranno alla splendida faggeta del Bosco del Cansiglio. Poi sarà un continuo e spettacolare saliscendi che porterà al Col Alt, al Parco dei Carbonai - uno dei setti parchi tematici dell’Alta Marca Trevigiana - e quindi al Col Oliver che con i suoi 1100 metri di quota rappresenta il punto più alto del percorso. Da qui si scenderà sino al caratteristico Castelat e quindi all’arrivo, ancora nella piazza di Villa di Villa.

Piccola curiosità: dopo circa 6 chilometri di corsa, in corrispondenza del primo punto panoramico, tra le colline di Caneva, i partecipanti al Trail del Patriarca, potranno apprezzare la prima Big Bench del Friuli Venezia Giulia. Una panchina gigante, inaugurata a gennaio, che permette di godere di scenari mozzafiato: dalle Alpi Carniche e Giulie alla pianura pordenonese e trevigiana, dalle montagne bellunesi alla laguna veneta.



La partnership con Savno garantirà un evento ad impatto ambientale zero, com’è giusto che sia per una corsa in mezzo alla natura.

La gara costituirà anche la prova inaugurale del circuito Trail Prealpi Venete, un ciclo di manifestazioni che coniugano sport e turismo per promuovere la bellezza delle montagne trevigiane. Dopo il Trail del Patriarca, la rassegna proporrà il Madruk Trail (Vittorio Veneto, 8 maggio), il Grand Raid delle Prealpi (Revine, 22 maggio), il Trail dei Brac (12 giugno, Follina), il Trail dei Cimbri (Vittorio Veneto, 10 luglio) e infine il Trail del Gevero (Cison di Valmarino, 6 novembre). La manifestazione fa inoltre parte del 1° MioMio Run Challenge che prevede l’estrazione di consistenti premi tra tutti coloro che parteciperanno al Trail del Patriarca e al Trail dei Cimbri.