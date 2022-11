Domenica ecologica a Conegliano, centro chiuso al traffico

CONEGLIANO - Centro chiuso al traffico per la domenica ecologica. L’ordinanza del comune introduce “il divieto di circolazione dei veicoli a motore endotermico in corso Mazzini, viale Carducci, corso Vittorio Emanuele II, via Marconi, via Mercatelli, via XX Settembre, via Ongaro e via Cavour”.

In via Vespucci la circolazione “è consentita a senso unico di marca da via XXI Aprile verso viale Friuli”, mentre in via XXI Aprile è consentita “a senso unico di marcia da Piazzale Aldo Moro a via Vespucci e via Verdi”. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8.30 alle 18.30 di domenica 6 novembre.