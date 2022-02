Domenica il derby Verona-Venezia

VERONA - Probabili formazioni di Verona-Venezia. Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 43 Retsos, 42 Coppola, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic, 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone (22 Berardi, 12 Chiesa, 31 Sutalo, 24 Bessa, 29 Depaoli, 75 Hongla 11 Lasagna, 18 Cancellieri) All: Tudor Squalificati: Casale e Gunter Diffidati: Depaoli, Faraoni, Ilic, Veloso Indisponibili: Dawidowicz, Fabrotta, Veloso e Praszelik

Venezia F.C. (3-4-1-2): 88 Romero; 31 Caldara, 30 Svoboda, 32 Ceccaroni; 20 Nani, 21 Cuisance, 44 Ampadu, 33 Crnigoj; 10 Aramu; 14 Henry, 77 Okereke (1 Maenpaa, 91 Neri; 3 Molinaro, 13 Modolo, 17 Ullmann, 37 Mateju, 55 Haps; 5 Vacca, 8 Tessmann, 16 Fiordilino, 27 Busio; 9 Nsame, 17 Johnsen). All. Paolo Zanetti.

LA SERIE A 2022-2023

La prossima stagione di Serie A comincerà il 14 agosto 2022. Lo ha confermato il vicepresidente di Lega Luca Percassi nel corso dell'assemblea odierna. Percassi in avvio della riunione ha infatti informato i club della modifica decisa nell'ultimo Consiglio di Lega riguardo "le date della prossima stagione sportiva, che inizierà il 14 agosto 2022".

Inoltre, durante l'assemblea l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha "illustrato alle Società la progettualità della Lega Serie A per i prossimi mesi, nei quali sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l'apertura di nuovi uffici di rappresentanza e la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante il fermo attività coincidente col Mondiale in Qatar".