Domenica Big Jump nel fiume Piave

BREDA DI PIAVE - Domenica 11 luglio 2021 torna l’appuntamento annuale con il Big Jump, la campagna europea European Rivers Network (ERN) a cui Legambiente aderisce.

Un tuffo simbolico nei corsi d’acqua per riportare l'attenzione sulla Direttiva Quadro Acque e sulla qualità dello stato dei nostri fiumi. Per questo, e in occasione della nuova campagna di Legambiente Veneto “Operazione Fiumi - Esplorare per Custodire” che farà tappa proprio il 10 e 11 sul fiume Piave per presentare i risultati delle attività di cittadinanza scientifica e monitoraggio della qualità del corso d’acqua, Legambiente ha deciso di organizzare quale momento conclusivo della due giorni, un simbolico tuffo nel Piave.



L’appuntamento con BIG JUMP - UN TUFFO NEL FIUME PIAVE! sarà domenica 11 luglio alle ore 15 a Breda di Piave presso la riva del fiume, via del Passo, Saletto di Breda di Piave.

Un tuffo nel Piave è l’opportunità per dimostrare l’esistenza di un’attenzione straordinaria verso il corso d’acqua “sacro alla patria”, per fronteggiare gli ostacoli, materiali o immateriali, che ne mettono a rischio la tutela e per stimolare l’attenzione delle comunità fluviali attorno a tre concetti chiave: riqualificazione fluviale ed incremento della naturalità dell’ecosistema fluviale; sicurezza delle persone; promozione della cultura scientifica e di comunità.



«Come anticipato con il nostro documento “La Piave fiume identitario, fiume resiliente”, già presentato lo scorso aprile a tutte le Amministrazioni Locali rivierasche - spiega Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto - sentiamo l’urgenza di un cambio di passo per una visione diversa e più condivisa del fiume e del suo bacino e oggi più che mai necessitiamo di alleanze capaci di rafforzare le identità locali nel rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030».