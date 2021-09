Domani torna la celebre Regata Storica di Venezia

VENEZIA - Torna, domani 5 settembre, la Regata Storica di Venezia, la tradizionale competizione di Voga alla Veneta che dal XIII secolo celebra la città e il suo legame con l’acqua. L’evento, che vede i più bravi campioni del remo sfidarsi sulle acque del Canal Grande, assume, quest’anno, un valore ancora più importante in occasione della ricorrenza dei 1600 anni di Venezia a cui è dedicata. Per l’occasione, il Comune di Venezia e altre città che hanno stretto, negli anni, un forte legame con lei, hanno organizzato diverse attività per rendere omaggio alla storia di questa città ma anche al suo presente. Ecco quattro curiosità sulla Regata Storica.



1. Il Gelato per i 1.600 anni di Venezia

Raccogliendo l'invito del Sindaco di celebrare i 1.600 anni, 4 gelatieri di Favaro hanno realizzato un gusto di gelato che raccoglie la storia di Venezia. Ai presenti alla Machina sarà offerto in anteprima un assaggio del nuovo gusto. Una ricetta ispirata da:



ACQUA

L'acqua per Venezia è stata fin dalla sua nascita elemento di vita, simbolo del mare e della pesca. Acqua sulla quale Venezia ha fondato le sue fortune nel commercio, ma anche nella cantieristica navale e militare all'Arsenale.



ORO

La crema è un cibo molto amato dai Veneziani, che una volta raffreddata friggevano. Con il suo colore giallo-oro richiama lo sfarzo della Serenissima esibito nei suoi stucchi e decorazioni.



ORIENTE

Infusione di "Pepe di Sichuan" che riporta alla gran tradizione secolare di scambi commerciali con l'Oriente che ha visto Venezia protagonista, secondo il principio che "chi tocca il mare tocca il mondo"



TERRA

Crumble di "buranei sbriciolati", i biscotti tipici veneziani originali dell'omonima isola di Burano



SETA

La variegatura di lamponi ricorda, con le linee rosse nella crema, la "Via della seta" che simboleggia la nobiltà veneziana e il suo Doge.



2. Tornano gli arazzi a Ca' Farsetti e Ca' Loredan e Ca' Corner

Nell'ambito di festeggiamenti della Regata Storica, che diventa tale nel 1899, in occasione della III Esposizione Internazionale d'Arte e su proposta del Sindaco Filippo Grimani, verranno riproposti lungo le balaustre dei piani nobili di Ca' Loredan e Ca' Farsetti e Ca' Corner Sedi del Comune di Venezia e della Città metropolitana di Venezia, gli antichi arredi di facciata fatti realizzare dall'Amministrazione Comunale nei primi anni '30 all'artista Augusto Cezanne (Firenze 1856 – Venezia 1935).



Tali arredi, su precisa richiesta del Sindaco Brugnaro e del Consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, sono stati recuperati grazie ad un'attenta opera di pulizia e conservazione, furono realizzati appositamente per celebrare il passaggio delle imbarcazioni durante la Regata Storica. Con l'esposizione degli antichi arredi, come da tradizione, si intende ridare la giusta cornice all'evento che più di tutti celebra la Repubblica Serenissima. Gli arazzi, in corso d'anno, vengono conservati ed esposti presso il "portego" del secondo piano del palazzo comunale e al 4 piano della sede della Città metropolitana.



3. Il saluto dei pompieri di New York (a 20 anni dall'11 settembre)

Happy Birthday Venice! as you celebrate in amazing 1600-year history your friends in the New York City fire department celebrate with you. Although the world-wide pandemic we all experiencing as prevented us from actually being there with you, we are virtually experiencing the beauty of the Regata Storica. My wife and I look forward to a time soon when we can return to a beloved Venice and enjoy a company of our dear friends. God bless you all and keep you safe! Buon Compleanno Venezia! Mentre festeggiate la vostra straordinaria storia lunga 1600 anni, i vostri amici vigili del fuoco di New York City festeggiano con voi. Anche se la pandemia mondiale che tutti noi stiamo vivendo ci ha impedito di essere effettivamente lì con voi, stiamo virtualmente vivendo la bellezza della Regata Storica. Io e mia moglie non vediamo l'ora di tornare nella nostra amata Venezia e godere della compagnia dei nostri cari amici. Dio vi benedica tutti e vi tenga al sicuro!



4. Un Rinoceronte sul Canal Grande

Il rinoceronte più famoso di Venezia è quello nero dipinto da Pietro Longhi e conservato a Ca' Rezzonico. Domenica tornerà un rinoceronte a Venezia e sfilerà in Canal Grande in omaggio al grande regista Federico Fellini di cui da poco si sono celebrati i 100 anni dalla nascita. Un trasporto eccezionale è arrivato questa mattina nel cantiere di Malamocco con l'opera prestata dal Comune di Rimini, dove è stato appena inaugurato il museo dedicato all'autore premiato con Leone D'oro ed Oscar alla carriera.