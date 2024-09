Domani si torna a scuola e gli studenti veneti annunciano proteste in tutte le scuole

VENETO - Domani, mercoledì 11 Settembre alle ore 7.30 davanti a diverse scuole della Regione gli studenti e le studentesse che torneranno sui banchi di scuola, per un nuovo anno scolastico, saranno presenti con volantini, striscioni, cartelli e flash mob per denunciare che: “la loro generazione è contro tutto ciò che questo governo rappresenta – di legge in una nota ufficiale della Rete degli Studenti Medi Veneto -: dalla censura, agli scandali di palazzo, all’autonomia differenziata, al sottofinanziamento dell’istruzione, al fascismo, contro un governo che negli ultimi due anni si è rivelato sempre più conservatore e liberticida”.



Dal movimento spiegano che tutti gli studenti indosseranno un fazzoletto rosso. “Sarà un simbolo unitario che segnala il contrasto al governo; un oggetto semplice, e in quanto tale fruibile a più persone possibile, che raccoglierà tutte le istanze sociali e sindacali che accompagneranno l’autunno. Lo slogan sarà “Per la scuola, contro il governo, liberiamo il Paese”, per riaffermare l’elemento centrale di critica al governo più a destra della storia repubblicana. Inoltre numerosi manifesti raffiguranti le accuse degli studenti all’attuale maggioranza verranno affissi davanti alle scuole di tutta la Regione”.