Domani riapre l'Ufficio Polizia a Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Domani riaprirà a Lignano Sabbiadoro per la stagione estiva l'Ufficio della Polizia di Stato che sarà operativo fino a fine agosto.



Il personale proveniente dalla Questura di Udine che sarà servizio nella località marittima, di provata esperienza nell' attività di controllo del territorio, sarà affiancato da agenti di nuova nomina proveniente da altre sedi, garantendo un maggior numero di pattuglie automontate rispetto agli anni scorsi.



Per adeguare le misure di vigilanza all' incremento dei flussi turistici, la Polizia effettuerà mirati servizi di prevenzione e contrasto alla commissione dei reati, rivolgendo anche una particolare attenzione a quei comportamenti che offendono il decoro urbano e la quiete dei vacanzieri.

L'Ufficio di Polizia di Lignano Sabbiadoro, in via Europa n. 98, è contattabile al numero telefonico 0431-057411.