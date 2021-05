Domani la consegna del Ponte di Bassano dopo sei anni di restauro

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Il restauro del Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (Vicenza) dopo sei anni è finalmente concluso e domani pomeriggio avverrà la consegna ufficiale al Comune delle opere eseguite dall'Impresa Inco.



L'evento sarà sottolineato nel pomeriggio da una breve cerimonia, alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti dell'Ana e delle maestranze che hanno lavorato al cantiere.



Dopo un intervento iniziato alla fine del 2015, con periodi di interruzione a causa di intoppi legati ad altre ditte appaltatrici, è dunque giunto a termine il lungo intervento di ristrutturazione, eseguito in più stralci.



Il primo step è stato l'alleggerimento della struttura: il monumento palladiano è stato sollevato di circa 45 centimetri nella zona collassata, mentre le fondazioni lignee, completamente degradate, sono state completamente sostituite da travi reticolari e pilastri in acciaio inox.



Da domani mattina e sino a metà pomeriggio il Ponte sarà interdetto al transito pedonale, in quella che sarà l'ultima chiusura, necessaria per le attività di rilievo dell'impalcato della copertura, oltre alle pulizie della pavimentazione. Prima della consegna saranno rimosse le transenne del cantiere e dell'impianto di illuminazione provvisorio. OT