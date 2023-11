Domani autopsia,avvocati Turetta e legale familiari Giulia da pm

VENEZIA - Gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, legali di Filippo Turetta in carcere per l'omicidio di Giulia Cecchettin, e il legale Stefano Tigani, che rappresenta i familiari della vittima, si sono incontrati oggi per un paio d'ore in Procura a Venezia, davanti al pm Andrea Petroni, per il conferimento dell'incarico al medico legale Guido Viel, nominato dal pm e che dovrà effettuare l'autopsia, fissata per domani mattina. Anche la difesa di Turetta e il legale della famiglia Cecchettin hanno nominato propri consulenti di parte per seguire gli accertamenti. Tutti e tre gli avvocati hanno lasciato la Procura senza dichiarazioni ai cronisti, confermando soltanto che l'appuntamento in Procura serviva per l'incarico e il quesito dell'autopsia.



Elena Cecchettin, 'parole e commenti non mi toccano'

"Grazie per le parole d'affetto. Comunque non preoccupatevi, che le parole sui giornali e commenti non mi toccano. Sono solo conspiracy theories. So cosa pensa chi mi vuole bene, e prima di tutti c'era Giulia". E' l'ultimo messaggio, pubblicato pochi minuti fa in una 'storia' su Instagram, da Elena Cecchettin, abbinato all'immagine di un fiore.



Sindaco Vigonovo, 'tutti a Padova per i funerali di Giulia'

"Sono tante le persone che in questi giorni mi contattano per avere notizie sulla celebrazione del funerale di Giulia. Per ora non abbiamo notizie certe. Comunque questo sarà un momento importante per tutti. Invitiamo a non mancare, a portare il calore e la vicinanza di tutte le nostre comunità a Padova nella Basilica di Santa Giustina dove sarà celebrato il funerale". Lo afferma oggi il sindaco di Vigonovo (Venezia), Luca Martello, in vista delle esequie di Giulia Cecchettin. "E' un luogo adatto e accogliente - aggiunge Martello - così com'è ampio l'antistante Prato della Valle. Saluteremo Giulia tutti insieme, auspicando che questa testimonianza collettiva possa aiutarci a diventare tutti migliori".