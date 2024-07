Dolore e sgomento per la morte della giovane ventunenne, scomparsa durante un bagno notturno nella Laguna di Venezia

La notte del 19 luglio, durante i festeggiamenti della tradizionale festa del Redentore, si è trasformata in una tragedia per la famiglia di Linda Zennaro (in foto), una giovane di 21 anni di Favaro Veneto. Linda, che lavorava in un bar e frequentava un corso per tatuatori a Campalto, è morta annegata dopo essersi tuffata nelle acque della Laguna di Venezia, nei pressi di Malamocco, sull'isola del Lido.

Secondo quanto riportato da Venezia Today, Linda si trovava in compagnia del fidanzato Giacomo, 28 anni, per assistere allo spettacolo pirotecnico. Dopo i fuochi, la giovane ha deciso di fare un bagno notturno, ma non è più riemersa. "Era la cosa più bella che avevo. Ho perso il mio unico punto di forza. Ho perso tutto", ha dichiarato Alvise, il fratello di Linda, visibilmente commosso.

Le circostanze dell'incidente sono ancora sotto indagine, ma una prima ispezione del corpo suggerisce che la giovane possa aver avuto un malore mentre nuotava. Lo zio di Linda ha raccontato che il fidanzato, inizialmente, aveva pensato a uno scherzo, dato il carattere giocoso della ragazza. Solo quando ha realizzato la gravità della situazione ha chiamato i soccorsi.

La comunità di Favaro Veneto si è stretta attorno alla famiglia Zennaro. "Centinaia di amici sono venuti da noi. Alcuni piangevano, tante persone ci hanno manifestato il loro dolore", ha aggiunto lo zio. Anche il presidente della Municipalità di Favaro, Marco Bellato, ha espresso il cordoglio della comunità per la tragica perdita.

Linda era conosciuta per il suo sorriso contagioso e la sua allegria. "Di lei scrivete solo cose belle", ha implorato il fratello Alvise, mentre il cugino ha aggiunto: "Era come una bambina: gioiosa, allegra e piena di vita". La giovane aveva tanti sogni e progetti, tra cui quello di diventare una tatuatrice, una passione che stava coltivando con impegno e dedizione.