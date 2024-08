Dolore anche nel Calcio dilettantistico: muore a Jesolo giovane calciatore

CONEGLIANO – Il calcio dilettantistico veneto è stato profondamente colpito dalla tragica scomparsa di Mouhamadou Moustapha Ba, un giovane attaccante senegalese di 25 anni. Ba, che militava nella squadra del Campolongo. La squadra di calcio milita nella Seconda Categoria. IL ragazzo è deceduto a Ferragosto dopo aver accusato un malore mentre nuotava al largo di Piazza Mazzini a Jesolo.

Durante una giornata di svago, il giovane calciatore si è tuffato in mare, ma è stato colpito da un improvviso malore. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo.

La notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto la comunità calcistica locale e i compagni di squadra, che lo ricordano come un ragazzo pieno di entusiasmo e con una grande passione per il calcio. La società Campolongo ha espresso profondo dolore per la perdita di Ba, definendolo non solo un talento sul campo, ma anche una persona di straordinaria umanità e gentilezza.

Molti esponenti del calcio dilettantistico hanno manifestato il loro cordoglio alla famiglia di Ba e al club, sottolineando come la sua energia positiva e il suo sorriso contagioso illuminassero ogni partita. In memoria di Ba, il club ha annunciato che sarà osservato un minuto di silenzio nelle prossime partite. I tifosi sono invitati a partecipare a un gesto simbolico per ricordarlo durante la prossima gara casalinga.

