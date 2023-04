In occasione de

IL MESE DELLA MONTAGNA

presentano

Dolomiti, uno sguardo tra le rocce

Giovanni Carraro e Gianluca Piccin

Team Dolomiti Project

5 aprile, Casa dei Carraresi, ore 17.30





La passione per la montagna ha unito tre geologi esperti delle Dolomiti e un noto scrittore portandoli a camminare assieme e a condividere esperienze e conoscenze fra le rocce delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. La guida che hanno realizzato ospita un’imponente iconografia che, attraverso le fotografie e una grafica semplificata, permette la lettura del paesaggio geologico delle Dolomiti.

Un progetto ambizioso che parte dalle caratteristiche geologiche e geomorfologiche delle montagne per raccontare i 9 sistemi delle Dolomiti in più libri.

La prima guida che indaga i Sistemi 1 e 5 delle Dolomiti UNESCO e spiega i perché della bellezza del paesaggio dolomitico partendo dalle eccezionalità di carattere geologico e geomorfologico per giungere a curiosità di carattere culturale, utili a inquadrare la storia dei popoli che abitano queste montagne. Ogni sentiero descritto è compendiato da mappe e indicazioni tecniche che permettono una frequentazione consapevole e sicura dei luoghi indagati. Il volume raccoglie 8 itinerari (tre nel Sistema 1 - Pelmo Croda da Lago e cinque nel Sistema 5 – Dolomiti Settentrionali) che accompagnano il lettore e l’escursionista in un’esperienza unica per acquisire un nuovo sguardo sull’incredibile sequenza di fenomeni che hanno generato nei milioni di anni l’impareggiabile bellezza di questo paesaggio. La scelta degli itinerari è stata guidata dalla geologia, senza tralasciare alcuni aspetti logistici (percorribilità, gradi non elevati di difficoltà, presenza di rifugi e punti di sosta).

Emiliano Oddone è nato a Feltre (BL), è geologo rilevatore esperto delle Dolomiti e fondatore della società Dolomiti Project srl. È coautore di pubblicazioni scientifiche, di due volumi del Dolomites World Heritage Geotrail, e di testi a compendio di libri

di fotografia del paesaggio.

Gianluca Piccin è nato a Dolo (VE), è fondatore della società Dolomiti Project srl, geologo e cartografo nell’ambito del Progetto CARG, esperto della geologia delle Alpi Orientali e nello specifico delle Dolomiti, coautore di varie pubblicazioni scientifiche.

Stefano Furin è nato a Rovigo è socio della società Dolomiti Project srl, geologo esperto di stratigrafia del Triassico e della geologia delle Dolomiti. È coautore di numerose pubblicazioni scientifiche anche di impatto internazionale ed è attivo in

percorsi di candidatura UNESCO sia in ambito MAB (Man and Biosphere Reserve) che WHL (World Heritage List).

Giovanni Carraro è nato a Pieve di Cadore (BL), ha pubblicato, tra le altre, le guide, edite da Ediciclo Riscoprire le Prealpi trevigiane (nuova ed. 2021), I sentieri nascosti delle Prealpi trevigiane (2013). Collabora con televisioni, riviste e quotidiani. È socio

CAI, Accompagnatore Escursionistico Nazionale F.I.E., socio sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO e delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene UNESCO.

Dall’1 al 30 aprile Casa dei Carraresi ospiterà “Il Mese della montagna”, iniziativa voluta dalla Fondazione Cassamarca per celebrare il legame tra Treviso e la montagna.

Si ricorda, infatti che la Fondazione Cassamarca, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento, ha sempre avuto tra i settori rilevanti a cui rivolge la sua mission, oltre all’arte attività e beni culturali e alla ricerca scientifica e tecnologica anche la protezione e la qualità ambientale.

Molte le iniziative in programma, tutte a ingresso gratuito, tra le quali 10 mostre, 9 conferenze, un convegno regionale FISI, una serie di attività collaterali e una campagna raccolta fondi per il progetto del CAI Veneto “Montagna inclusiva”.

LE PROSSIME CONFERENZE

· 11 aprile Gli uccelli non muoiono mai. Tra fantasia e realtà nello

scenario delle Vette Feltrine

Riccardo Drigo, autore

· 14 aprile Carissime Dolomiti

Giancarlo Pauletto, autore

· 17 aprile Il cardiopatico in montagna

Andrea Ponchia, cardiologo e medico dello sport

Patrizio Sarto, Direttore Medicina dello sport, Centro di riferimento Regionale per lo sport nei giovani con cardiopatie

Dipartimento Prevenzione Aulss 2 Treviso

· 18 aprile La montagna bene da tutelare

Guerrino Malagola e Alessandra Barbieri

Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI

· 19 aprile Una vita nello sport

Claudia Giordani, campionessa di sci e vice presidente CONI

· 22 aprile La montagna spiegata ai bambini. Natura,

curiosità e comportamenti responsabili

Denis Perilli e Simona Bursi, autori

· 26 aprile Io e la montagna

Kristian Ghedina, campione di sci

· 28 aprile La montagna e gli sport invernali nell’arte

Tiziana Pikler, giornalista, scrittrice, storica dell’arte

· 29 aprile (ore 15) Agenda 2026: sport, territorio, montagna

Evento in collaborazione con la FISI