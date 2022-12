Dolomiti: 12 incidenti nelle piste da sci questa mattina

TRENTO - sono già 12 gli incidenti segnalati questa mattina sulle piste da sci delle Dolomiti in Trentino. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, due persone sono state trasportate in elisoccorso.



Gli incidenti sono avvenuti in diverse località del Trentino, tra cui Madonna di Campiglio, San Pellegrino, Passo Pordoi e altre zone sciistiche. La maggior parte degli incidenti sono stati causati da cadute durante lo sci.



Secondo la Protezione Civile, le due persone trasportate in elisoccorso sono un uomo e una donna di circa vent'anni. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. Ferito anche un bimbo di undici anni, che è stato trasferito al pronto soccorso. fortunatamente non avrebbe riportato lesioni preoccupanti.



La Protezione Civile ha anche raccomandato ai visitatori di rispettare le regole di sicurezza sulle piste da sci, come indossare un casco protettivo, evitare di sciare in condizioni di scarsa visibilità e prendere lezioni di sci se non si è esperti.



Gli incidenti di oggi sono un monito per i visitatori delle Dolomiti: è importante rispettare le regole di sicurezza e ricordarsi di godersi la neve con prudenza.