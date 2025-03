Dodicenne si sente male in farmacia e muore tra le braccia della madre

VENEZIA - Tragedia nel pomeriggio di mercoledì a Mira, in provincia di Venezia. Un bambino di 12 anni ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava con la madre nella farmacia del dottor Zambon, in via Giovanni XXIII.

L’allarme è scattato alle 16:44, quando la centrale operativa del Suem 118 ha ricevuto la richiesta d’intervento. Sul posto sono arrivati rapidamente un’ambulanza e un’automedica dall’ospedale di Dolo. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione, proseguendole durante il trasporto in ospedale e all’arrivo in pronto soccorso.

Nonostante gli sforzi dei medici, il cuore del ragazzo non ha ripreso a battere. Il decesso è stato dichiarato alle 18:20. L’Ulss 3 Serenissima ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia colpita dalla drammatica perdita.