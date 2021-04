Il documentario girato (anche) a Conegliano sbarca su Netflix

CONEGLIANO - Conegliano sbarca su Netflix. “Legado Italiano”, il documentario di Marcia Monteiro sull’emigrazione italiana in Brasile, è uscito in streaming sulla nota piattaforma ad inizio aprile. Le riprese hanno immortalato la scuola enologica, il castello, la Sala dei Battuti, ma anche altre località tipiche delle nostre zone come San Pietro di Feletto, il Molinetto della Croda, Rolle, le Grotte del Caglieron.

Il documentario parla dei luoghi di origine dei nostri connazionali partiti per il Brasile, delle memorie e delle tradizioni trasmesse in eredità ai discendenti. Nella regione di Serra Gaúcha la popolazione, in gran parte di origine trentina e veneta, ha introdotto la viticoltura e parla ancora il dialetto “talian”. Il film verrà proiettato al Trento Film Festival domenica 2 maggio. A dare un importante contributo alla realizzazione del documentario è stata l’associazione coneglianese “Veneto-Brasile”.

“A distanza di un anno e mezzo vediamo grossi risultati – fanno sapere dall’associazione -. Il film ha già raggiunto tante comunità in Brasile, e parla dei nostri nonni e dei nostri bisnonni, che in molti casi hanno dato ai luoghi d’arrivo il nome del loro paese natale”.