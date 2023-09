Docente investito, dopo operazione ancora in prognosi riservata

VERONA - È ancora in condizioni molto gravi all'ospedale Borgo Trento di Verona Federico Bucci, il pro rettore del polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, investito da un'auto ieri mentre faceva jogging. Il docente, che ha 64 anni, ha superato la notte dopo il delicato intervento chirurgico alla testa a cui è stato sopposto inseguito al grave trauma cranico subìto nell'impatto con l'auto, ma resta in prognosi riservata.

L'incidente si è verificato a Garda, sulla sponda veronese del lago di Garda. Bucci, in vacanza da qualche giorno nella località gardesana, ieri mattina era uscito presto per andare a far jogging; mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, per raggiungere il lungolago, è stato investito da un'auto, il cui conducente si è fermato per prestare i primi soccorsi. Vista la gravita dlele ferite riportate, è stato necessario ricorrere all'eliambulanza che ha trasportato il pro rettore al Borgo Trento dove è stato operato d'urgenza.