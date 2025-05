Dobbiamo tutti fare qualcosa perché Alberto torni!

VENEZIA - Armanda Colusso non si arrende. Da mesi la sua voce si fa sentire ovunque, tra appelli pubblici, incontri con le istituzioni e interviste in TV. Il suo unico obiettivo: riportare a casa suo figlio Alberto Trentini, il cooperante veneziano arrestato in Venezuela il 15 novembre scorso e da allora scomparso nel silenzio di un carcere di cui nemmeno la posizione è certa. «Bisogna fare in fretta», ripete Armanda, dopo l’ultimo incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario Alfredo Mantovano. «Il governo ci ha dato un segnale importante, ma la nostra sofferenza cresce ogni giorno. Mio marito è malato e spesso mi chiede: “Riuscirò a rivedere Alberto libero?”».



Una detenzione senza accuse e senza diritti

Alberto Trentini, 45 anni, originario del Lido di Venezia, si trovava in Venezuela con la Ong Humanity & Inclusion per portare aiuti alle persone con disabilità. Quel giorno di novembre, insieme a lui viene fermato anche Rafael Ubiel Hernandez Machado, tassista venezuelano di 55 anni. Da allora, nessuna accusa formale, nessuna comunicazione con le famiglie, nessuna certezza sulle condizioni di salute o sul luogo di detenzione. «Non sappiamo dove sia, né perché sia stato arrestato. Alberto e Rafael sono detenuti da più di cinque mesi senza alcun capo d’imputazione», denunciano le famiglie, che chiedono “verità e giustizia” attraverso i canali umanitari e i social.



Il silenzio del Venezuela e la mobilitazione italiana

Il governo italiano è al lavoro, come confermato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha telefonato personalmente alla madre di Alberto per rassicurarla sull’impegno delle istituzioni: «Confidiamo che questo impegno si concretizzi a breve», ha dichiarato la famiglia Trentini, assistita dall’avvocata Alessandra Ballerini. Ma dal Venezuela nessuna risposta: non è stata concessa nemmeno una visita consolare e non è stato comunicato ufficialmente il luogo di detenzione del cooperante.

Secondo alcune testimonianze raccolte dalla trasmissione Rai “Presa Diretta”, Alberto potrebbe trovarsi nel carcere di massima sicurezza El Rodeo I, simbolo delle violazioni dei diritti umani in Venezuela: sovraffollamento, isolamento, privazione del cibo e nessun contatto con l’esterno sono la regola. «Quando sei lì è come se non esistessi», ha raccontato un ex prigioniero, David Estrella, liberato solo dopo l’intervento diplomatico degli Stati Uniti.



L’appello di don Ciotti e la solidarietà della società civile

Il caso di Alberto Trentini ha mobilitato anche il mondo dell’associazionismo. Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e presidente di Libera, ha aderito al digiuno a staffetta per tenere alta l’attenzione pubblica e politica: «Alberto non è solo. Il suo nome deve essere sulla bocca di tutti. È il momento di fare qualcosa di più incisivo», ha detto don Ciotti, che in TV ha lanciato un appello diretto al presidente venezuelano Maduro: «Si professa cristiano, allora faccia un gesto di umanità».



Una corsa contro il tempo

Intanto, la famiglia Trentini e quella di Rafael Machado vivono nell’angoscia. «Nostro padre è malato, soffre di ipertensione e diabete. Siamo disperati», scrive la figlia di Rafael sui social, chiedendo almeno di sapere dove si trovi il padre. Per Alberto, la preoccupazione è la stessa: «Temiamo per la sua salute, anche dal punto di vista psicologico, dopo un isolamento così lungo», spiega la madre Armanda.



La richiesta è una sola, semplice e urgente: «Dobbiamo tutti fare qualcosa perché Alberto torni. Serve l’impegno di tutti, delle istituzioni e dell’opinione pubblica. Non dimentichiamolo».