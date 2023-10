Dizionario del Nordest - del Prof. Stefano Allievi.

Il Nord Est, quale immaginario e quale sviluppo per il futuro? Un compito ambizioso che si è dato Stefano Allievi, Professore ordinario di sociologia all’Università di Padova, con la sua ultima opera Dizionario del Nordest. Contributi per l’analisi di un immaginario, per Ronzani Editore.



L’autore presenterà il libro martedì 3 ottobre 2023, alle ore 17.30 a Palazzo Giacomelli - Spazio Confindustria Veneto Est a Treviso (Piazza G. Garibaldi 13), nell’ambito del ciclo 2023 di incontri culturali della Biblioteca d’Impresa di CVE. Stefano Allievi dialogherà con Leopoldo Destro, Presidente di Confindustria Veneto Est e Alice Pretto, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori CVE, con la conduzione di Alessandro Russello, Direttore Corriere del Veneto.



«Questo libro nasce come il tentativo di descrivere, attraverso una serie di approfondimenti monografici raccolti in forma di dizionario, quella creatura vaga e magmatica che è diventata il Nordest, ora che ha perso la solidità rocciosa implicita nella locuzione di “modello Nordest” - dichiara Stefano Allievi -. Un riferimento costruito con tenacia e impegno, percepito come esempio vincente di società e impresa, ma anche di politica, tuttora volentieri orgogliosamente esibito, anche se ha perso molta dell’aura quasi mitologica che lo circondava. Un immaginario che non corrisponde più - e forse non ha mai veramente corrisposto - alla sua realtà. Questo dizionario critico cerca di percorrerne i successi e le contraddizioni, in un tentativo di approssimazioni al Nordest, e al suo interno al Veneto, di oggi».



Gli incontri della Biblioteca d’Impresa di Confindustria Veneto Est ricevono il sostegno di CentroMarca Banca.