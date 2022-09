Il Divin Pitor incanta Treviso, inaugurata la grande mostra dedicata a Paris Bordon

TREVISO - La meraviglia di Paris Bordon incanta Treviso. E’ stata inaugurata oggi, giovedì, al museo di Santa Caterina di Treviso, la più grande monografia mai realizzata sull'allievo per eccellenza di Tiziano, fra i più grandi interpreti del Rinascimento veneziano. Le 34 opere, tutti capolavori, raccontano la creatività e la qualità straordinaria dell’opera di Paris Bordone (Treviso 1500 – Venezia 1571), riunendo i suoi capolavori provenienti dai più prestigiosi musei del mondo, tra i quali la National Gallery di Londra, il Louvre di Parigi, il Kunsthistorisches Museum di Vienna, l’Ashmolean Museum di Oxford, ma anche le Gallerie degli Uffizi di Firenze e i Musei Vaticani. L'esposizione, più volte congelata a causa della pandemia, avrebbe dovuto vedere esposte anche alcune opere provenienti dalla Russia ma purtroppo il conflitto in Ucraina non ha permesso che ciò avvenisse. Ne sono giunte di altre, sempre di grandissimo valore. “Una grande mostra che segue un percorso ben preciso all’insegna dell’internazionalità e dell’identità”, afferma l’assessore ai Beni Culturali Lavinia Colonna Preti. “Paris Bordon, oltre ad essere uno dei grandi nomi che hanno rappresentato e rappresentano tuttora Treviso nel panorama artistico e culturale, ritroverà proprio nella città che diede i natali al “Divin Pitor” l’esposizione definitiva, capace di raccontare come ha conquistato i visitatori delle più famose pinacoteche del mondo”.

Il percorso espositivo, che si articolerà in otto sezioni tematiche (Eredità di Tiziano; Fortuna storica; Ritratti; Mitologie; Eros; Invenzioni di Paris; Quadri di devozione privata; Opere devozionali e pale d’altare) documenterà tutte le stagioni del pittore, dalle Sacre Conversazioni ai disegni, dai sensuali ritratti femminili e maschili alle rappresentazioni mitologiche, dalle scene sacre delle grandi pale d’altare alle piccole opere destinate alla devozione privata. Un itinerario di confronti, curato dal direttore dei musei cittadini, Fabrizio Malachin, permetterà, infine, di riscoprire i capolavori di Paris Bordon custoditi all’interno della Pinacoteca del Santa Caterina con documenti inediti e rimandi alle opere disseminate a Treviso e in tutto il Veneto. Per l’occasione la mostra domani, dalle 10 alle 18, sarà gratuita per tutti i residenti e i nati a Treviso in Provincia.