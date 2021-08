UDINE - Arresto da parte dei carabinieri dopo una rissa nella notte in un bar a Dignano, in provincia di Udine. Lo scontro è avvenuto fra due cittadini non italiani al termine di un diverbio.



Uno dei due ha tirato fuori un coltello colpendo l’avversario, che non ha rimediato ferite gravi.

Sul posto carabinieri e ambulanza. L’uomo è stato arrestato, il ferito è stato ricoverato in ospedale.