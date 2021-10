Diventa madre per la prima volta a 70 anni

INDIA - All’età di 70 anni ha avverato il suo sogno: diventare mamma. E’ accaduto in India, nel villaggio di Mora, nello stato del Gujurat. Lei 70 anni, lui 75, dopo 45 anni di matrimonio e centinaia di tentativi di fecondazione, naturali e artificiali, hanno messo al mondo un bambino. La storia è stata raccontata dai giornali indiani e inglesi e il Daily Mail ha pubblicato le foto dei neo genitori. La donna, Jivunben Rabari ha dichiarato ai giornalisti di non avere documenti che attestino la sua età ma di essere sicura di aver 70 anni.

Le foto le danno comunque più o meno ragione: la neomamma ha di certo una veneranda età. I medici che hanno assistito al parto hanno dichiarato alla stampa che si tratta di un miracolo con un fondamento scientifico: con l’inseminazione artificiale è possibile portare avanti una gravidanza anche in tarda età, in menopausa, in quanto basta avere un utero per la gestazione. Non è la prima volta che una donna diventa mamma in età così avanzata: a settembre del 2019, sempre in India, una donna diede alla luce due gemelli con l’inseminazione artificiale a 74 anni.

