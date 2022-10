Divano abbandonato fuori dal parco giochi di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Un divano viola, un po’ malandato, è stato piazzato fuori dal parco giochi pubblico di Vittorio Veneto. In via Turati, appena fuori dalla proprietà privata di un condominio, il divano è sotto le intemperie da giorni. Qualcuno, evidentemente, deve ancora trovare il modo per portarlo in discarica. La piazzola ecologica Savno che si trova nella zona industriale di San Giacomo di Veglia non è proprio vicina, e per portarvi il materiale ingombrante serve ovviamente un furgone.

I ragazzi che frequentano il parco giochi, dove c'è anche un campetto da calcio e una piazzola per correre coi pattini, ci scherzano su: “Ora sappiamo dove riposarci tra una partita e l’altra”, “Che comodità, altro che le panchine”.