Distrutto da un incendio deposito tessile veronese, feriti due operai

VERONA - Due persone sono rimaste lievemente ferite in un'incendio di vaste proporzioni che ha distrutto un capannone utilizzato come deposito tessile nella zona industriale della Bassona, nel veronese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato con 2 autopompe, 2 autobotti, un'autoscala e 15 operatori, per spegnere il deposito di oltre 4000 metri quadrati disposto su due livelli.

Due dei tre operai che stavano lavorando sul tetto, da dove si sono propagate le fiamme, sono rimasti lievemente intossicati dal fumo e sono stati assistiti dai sanitari del 118 e trasferiti in pronto soccorso. A scopo cautelativo è stato disposto l'evacuazione delle strutture attigue al capannone in fiamme.

L'incendio generalizzato è stato ora circoscritto, tuttavia la struttura pericolante non permette alle squadre di entrare all'interno per pericolo di crollo. Le operazioni di raffreddamento impegneranno i vigili del fuoco presumibilmente fino alla serata di oggi. L'incendio ha causato la temporanea sospensione del Centro Unico di Prenotazione dell'Ulss 9 Scaligera, che è attiguo al capannone devastato dal rogo. Per motivi di sicurezza le autorità hanno disposto l'evacuazione del personale dallo stabile.