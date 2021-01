Distorsione al ginocchio in Piancavallo: uomo recuperato con l'elisoccorso

AVIANO (PORDENONE) - Tra le 13 e le 14.30 c'è stato un intervento della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico assieme all'elisoccorso regionale sopra le piste del Piancavallo.



Uno scialpinista di Tramonti di Sopra del 1981 ha chiesto aiuto in seguito ad una distorsione al ginocchio che si è procurato in discesa.



L'uomo stava scendendo da Forcella Palantina Alta verso la Val dei Sass e si trovava a quota 1900 metri di altitudine in corrispondenza del Monte Tremol quando si è infortunato a causa delle difficili condizioni della neve, crostosa e ventata.



Fortunatamente cinque tecnici del Soccorso Alpino di Pordenone, tra cui anche un medico e un infermiere, si trovavano già in quota e tre di loro, mentre due facevano campo base al Rifugio Arneri, lo hanno raggiunto prestandogli i primi soccorsi.



L'uomo non aveva compagni di gita ed era dolorante.



In breve tempo è arrivato l'elisoccorso regionale che ha effettuato una prima verricellata di quaranta metri con il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino e il medico che ha verificato le condizioni dell'infortunato e poi, una volta recuperato a bordo il medico, lo scialpinista è stato a sua volta verricellato per essere condotto in ospedale per gli esami diagnostici.