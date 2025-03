Distacco di neve sulle Pale di San Martino: travolto scialpinista 29enne

BELLUNO/TRENTO - Scialpinista, travolto da un distacco di neve superficiale, trascinato verso valle per una decina di metri. Paura nel pomeriggio di oggi, martedì 25 marzo, per uno 29enne residente a Scena (Bolzano), infortunatosi a 2.300 metri a Cima Mulaz, nel gruppo Pale di San Martino di Castrozza. L’uomo, che faceva parte di una compagnia di altri quattro scialpinisti, è scivolato lungo un canale a causa di un lieve distacco di neve superficiale, ed è stato trascinato verso valle riportando diversi traumi.



La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è stata fatto dallo stesso infortunato intorno alle 13.40. Mentre il personale delle Stazioni di Primiero, San Martino di Castrozza e Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si metteva a disposizione in piazzola, la Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che, nonostante le condizioni meteo avverse, è riuscito a sbarcare in hovering il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria nei pressi dell’uomo. Lo scialpinista è stato immediatamente recuperato tramite verricello ed elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. I compagni dell’uomo, illesi, sono rientrati in autonomia.