Il dispositivo trattiene il suo bancomat e lui prende a calci la porta della banca

UDINE - Lo sportello automatico della banca non restituisce più il suo bancomat e lui si infuria e prende a calci la porta di ingresso.

Verso le 23:30 di lunedì la Vigilanza Notturna ha ricevuto una segnalazione per furto dall’impianto installato presso la “Banca di Udine” in via Zoletti a Udine.



Sul posto inviata una guardia e poi, allertata da questa, una pattuglia dei Carabinieri di Udine.

Il vetro situato nella parte inferiore della porta interna era vistosamente danneggiato e a questo punto è stato informato il referente della filiale. La persona sul posto ha ammesso di aver provocato il danno in quanto infuriato: lo sportello non gli aveva più restituito il suo bancomat.