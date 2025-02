Disperso nella neve per un giorno intero: salvato in extremis

MALBORGHETTO VALBRUNA (UDINE) – Ha vagato nei boschi per un'intera giornata, cadendo più volte e ritrovandosi senza più forze sotto la neve, fino a quando non è stato trovato per caso dai Carabinieri forestali. È la drammatica disavventura vissuta da un uomo di 76 anni, residente nel tarvisiano, recuperato in forte stato di ipotermia nella mattinata di ieri nella zona a nord di Malborghetto. L'allarme è scattato tra le 9:30 e le 10:15, quando i militari, nel corso di un'attività di monitoraggio del territorio, si sono imbattuti nell'anziano, ormai stremato nei pressi della chiesetta del Boscaiolo, lungo la vecchia strada dismessa che porta al Rifugio Ciurciule. Immediata la segnalazione alla Sores, che ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale.

L’uomo, una volta raggiunto e stabilizzato, ha raccontato ai soccorritori di essersi allontanato da casa il giorno prima e di aver perso l’orientamento mentre cercava di rientrare. La notte all'addiaccio e le ripetute cadute lo avevano ormai ridotto allo stremo. Dopo essere stato imbarellato, il 76enne è stato recuperato con il verricello dall’elicottero e trasferito d’urgenza all’ospedale di Udine per le cure necessarie. Un intervento provvidenziale, che ha evitato un tragico epilogo per l'anziano escursionista disperso tra neve e gelo.