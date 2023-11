Disperso dopo un'escursione in montagna

VERONA - I vigili del fuoco al lavoro per le ricerche di un uomo di 40 anni scomparso durante un'escursione in montagna, nella giornata di ieri, presso la cima del Corno d'Aquilio, nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona).



Impegnata sul posto l'Unità di Comando Locale di Verona con esperti in topografia applicata al soccorso, unità cinofile e droni con apparecchiatura Lifeseeker in grado di individuare la pozione di un cellulare.



Sul posto anche il soccorso alpino e volontari della protezione civile. Le ricerche al momento hanno dato esito negativo.