Dispersi nella notte, quattro escursionisti recuperati all'alba

RESIA (UDINE) - È il terzo recupero effettuato in questa zona a causa della traccia di sentiero dismesso che si stacca dal sentiero cai 642 che collega Coritis a Casera Canin, in val Resia.

I quattro escursionisti dispersi da ieri sera, due uomini e due donne compresi tra i 50 e i 70 anni - due di Gemona, uno di Brescia e uno di Varese- erano partiti nel.pomeriggio da Casera Coot per una passeggiata semplice e hanno finito per prendere la traccia - più evidente- che conduce sul Rio Ronch attraverso salti di roccia finché, non riuscendo più a proseguire, sono stati raggiunti dal.buio.

La zona in cui si trovavano è senza copertura telefonica ma fortunatamente ieri sera sono riusciti a effettuare una chiamata d'emergenza al.Nue112 e tramite la Sores e la.nostra centrale.operativa si è riusciti ad agganciare l'ultima posizione offline registrata dalla rete che poi si è rivelata essere quella.giusta. Molto impervio il.luogo in cui si trovavano tant'è che i soccorritori della stazione di Moggio Udinese e della Guardia di Finanza -8 persone- giunti da due direzioni diverse, dal basso e dall'alto durante la.notte non sono riusciti a proseguire lungo quella.che si presume fosse la.traccia da loro seguita.

Per maggiore sicurezza hanno optato per manovre di corda. Una volta individuati ieri sera verso le 23.30 in fondo al Rio dall'alto grazie alle.luci dei cellulari i dispersi sono stati raggiunti dai soccorritori che hanno effettuato sei calate in corda doppia per 200 metri di dislivello. Una volta raggiunti sul fondo i soccorritori hanno fornito loro quattro teli termici per trascorrere la notte, dato che non erano certo attrezzati per stare si notte all'aperto.e.hanno atteso con loro. Molto spaventati stavano bene a parte qualche graffio per qualche scivolata. I quattro sono stati recuperati dall'elicottero della.Protezione Civile questa mattina -assieme ai due che si sono calati- grazie ad una sporgenza sulla quale sono stati accompagnati all'interno del canale formato dalle.acque del rio, nonostante gli spazi relativamente ristretti per l'elicottero, affrontati dalla.professionalità e abilità del.pilota.