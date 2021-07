Dispersi da ieri sera, escursionisti ritrovati

PORDENONE - Sono stati ritrovati poco prima della mezzanotte dai soccorritori della stazione Valcellina del soccorso Alpino due escursionisti padovani dispersi da ieri pomeriggio.

Erano al Bivacco Perugini, dietro il Campanile di Val Montanaia (nella foto, a Cimolais, Pordenone), nella zona che avevano dichiarato di voler percorrere. Stanno bene e sono rientrati a valle nelle primissime ore del mattino. Non erano riusciti ad avvisare i genitori del loro cambio di programma: erano infatti partiti con un giorno di ritardo da casa per fermarsi un giorno in più in montagna ed effettuare la scalata al Campanile di Val Montanaia che ieri non avevano realizzato.