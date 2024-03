Disorientati e stanchi, soccorsi due giovani escursionisti

UDINE - Due escursionisti ventenni di nazionalità francese sono stati soccorsi in quota dai soccorritori della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino e Spelologico assieme a quelli della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco nella serata di ieri, sabato 16 marzo. Le operazioni si sono svolte tra le.18.30 circa e le 22.



I due giovani si trovavano al ricovero Cjasut dal Siôr e si trovavano in difficoltà per il rientro su terreno innevato nell'imminenza del buio. Sono stati raggiunti in circa un'ora di cammino da sei soccorritori e riaccompagnati a valle incolumi. La sala operativa del comando friulano ha inviato 4 operatori SAF (Speleo Alpino Fluviale) specializzati nel soccorso su neve e ghiaccio che assieme agli operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari del CNSAS hanno raggiunto i due escursionisti, un ragazzo e una ragazza, che erano disorientati e stanchi.



I soccorritori, dopo aver constatato che la ragazza non riusciva a camminare a causa della stanchezza e per un dolore a una gamba, hanno iniziato la discesa verso valle accompagnando i due escursionisti e trasportando la ragazza a braccia fino a raggiungere la vettura dei due giovani.