Disordini dopo le misure anti-migranti, schierata la Guardia Nazionale

STATI UNITI - A Los Angeles proseguono con intensità gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, innescati dalle retate contro i migranti irregolari volute dall’amministrazione Trump. Per contenere la situazione, il presidente ha disposto l’invio di circa 300 soldati della Guardia Nazionale, parte dei 2.000 previsti, già operativi in diverse zone della città.



Nelle ultime ore, i reparti hanno fatto uso di gas lacrimogeni, proiettili di gomma e spray al peperoncino per disperdere i manifestanti radunati soprattutto attorno al Metropolitan Detention Center e ad Alameda, dove sono stati segnalati anche attacchi a veicoli e scontri violenti. Alcuni manifestanti hanno risposto lanciando bottiglie d’acqua e monopattini elettrici contro le forze dell’ordine.



Donald Trump ha difeso con fermezza l’operazione, definendo le proteste “rivolte di invasori stranieri” e minacciando di estendere l’impiego della Guardia Nazionale anche ad altre città. Ha inoltre evocato la possibilità di invocare l’Insurrection Act per schierare l’esercito, pur sottolineando che al momento non si tratterebbe di un’insurrezione formale.



La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha invece espresso contrarietà all’intervento militare, dichiarando fiducia nelle capacità delle forze di polizia locali e respingendo le accuse di inefficacia rivolte a lei e al governatore democratico Gavin Newsom. Newsom ha definito la mobilitazione della Guardia Nazionale un “spettacolo” voluto dal governo federale e ha invitato alla calma e al dialogo pacifico.

Il segretario alla Difesa, Peter Hegseth, ha avvertito che, in caso di ulteriori violenze, anche i marines della base di Camp Pendleton potrebbero essere mobilitati, parlando di un’“invasione pericolosa” favorita da cartelli criminali e di una minaccia alla sicurezza nazionale. L’episodio richiama alla memoria i disordini del 1992 a Los Angeles, quando la Guardia Nazionale fu federalizzata per sedare le rivolte scoppiate dopo l’assoluzione di agenti coinvolti nel pestaggio di Rodney King, con oltre 60 morti e ingenti danni materiali.