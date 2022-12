Disordini: 13 denunciati, 2 sono minorenni

VERONA - Sono 13 i giovani, tutti vicini all'area di CasaPound, gli estremisti di destra fermati a Verona per il raid di martedì contro i tifosi del Marocco che festeggiavano la vittoria della loro nazionale contro la Spagna ai Mondiali in Qatar. Lo riporta il Corriere di Verona sottolineando che dei 13, 11 sono maggiorenni e 2 minorenni, alcuni con precedenti penali specifici. Uno degli appartenenti all'aggressione aveva ricevuto un daspo con il divieto di assistere a manifestazioni sportive per essersi reso protagonista in precedenza di incidenti allo stadio. La Procura stabilità le singole ipotesi di reato anche sulla base dei filmati che hanno ripreso le scene degli assalti, nonostante tutti i protagonisti delle aggressioni avessero delle felpe calate sulla testa.