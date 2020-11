Disoccupato trova una busta con 315 euro e la riporta ai vigili

Un giovane 28enne disoccupato ha trovato stamane per strada a Padova una busta di plastica con 315 euro all'interno e alcuni documenti, e non ha esitato a portarla subito alla polizia municipale, per rintracciare la legittima proprietaria, un'anziana, che l'aveva smarrita.

Il fatto è avvenuto nel rione San Carlo, nel quartiere Arcella. Ne da' notizia il Comune di Padova, sottolineando "il gesto di grande altruismo e onestà" del giovane straniero.