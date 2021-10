TRIESTE - Discute per il parcheggio, perde le staffe e gli riga l’auto. E così una banale discussione per il parcheggio finisce con una denuncia per danneggiamento. E' successo a Trieste, all'esterno di un supermercato in via Valmaura.



Protagonista un triestino del 1971. Gli animi si sono surriscaldati e l'uomo ha colpito con pugni e calci il cofano e gli specchietti dell’altra auto e ha inciso con una chiave dei graffi sul cofano.

Sul posto è intervenuta una Volante che ha denunciato il 50enne.