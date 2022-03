UDINE - Discoteca abusiva, scatta il sequestro. finanzieri del Comando provinciale di Udine hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un locale pubblico adibito a discoteca non autorizzata.

Si tratta di un bar di San Giovanni al Natisone, che pubblicizzava la propria attività - irregolare - su diverse piattaforme social.



I finanzieri e la Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale hanno eseguito un controllo nel locale rilevando che era in corso una serata di festa, con oltre 150 avventori assembrati, animati dalla presenza di un deejay.



L'esercente è stato denunciato per lo svolgimento abusivo di attività di pubblico spettacolo. A margine della festa sono state contestate sanzioni amministrative per assembramento, mancanza di mascherine e, in 4 casi, del Green pass