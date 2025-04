Discarica abusiva: sequestrata un’area con oltre tre tonnellate di rifiuti

ROVIGO - Una discarica abusiva di circa 400 metri quadrati, colma di rifiuti speciali e pericolosi, è stata sequestrata dai finanzieri della Tenenza di Adria, nel comune di Corbola, nel corso di un’operazione disposta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo per contrastare gli illeciti ambientali.



Gli investigatori, dopo una serie di appostamenti e controlli incrociati tramite le banche dati, hanno scoperto che il terreno, situato nei pressi di una zona residenziale e a ridosso di terreni agricoli coltivati, era utilizzato come sito di stoccaggio non autorizzato. All’interno sono stati trovati oltre tre tonnellate di rifiuti: tra questi oli esausti, pneumatici, parti di veicoli, elettrodomestici, materiali edili, plastiche, legno e scarti tessili.



L’area risulta di proprietà di un 52enne di Adria, che l’avrebbe affidata in gestione a un 39enne pachistano. Entrambi sono stati denunciati alla Procura di Rovigo per abbandono e gestione illecita di rifiuti, oltre che per la violazione della normativa sulla tracciabilità (articoli 255, 256 e 258 del D.Lgs. 152/2006). La zona è stata posta sotto sequestro probatorio. Le indagini sono ancora in corso e, come da prassi, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.