Discarica abusiva a cielo aperto, 700 metri cubi rifiuti pericolosi 

PADOVA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, in collaborazione con personale dell'Arpav, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale, hanno scoperto una discarica abusiva in un'azienda della zona industriale, con 700 metri cubi circa di rifiuti speciali pericolosi. I Baschi Verdi avevano notato la zona, anche mediante una ricognizione dall'alto eseguita dalla Sezione Aerea di Venezia, per una superficie approssimativa di 1.000 metri quadrati, adiacente a un capannone industriale. Ne è scaturita così l'ispezione, che ha permesso di constatare l'accumulo di materiali dannosi per l'ambiente, tra cui rifiuti speciali pericolosi da apparecchiature elettriche ed elettroniche, 10 automobili, 5 furgoni e 2 autocarri in evidente stato di degrado, e anche 16 bombole di gas stoccate in modo pericoloso. La ditta operante nell'area era sprovvista, tra l'altro, di qualsiasi autorizzazione per la gestione di un centro di stoccaggio o di una discarica. Per tali ragioni il sito è stato sottoposto a sequestro, mentre il titolare della ditta individuale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Padova per abbandono, deposito e gestione di rifiuti non autorizzata. L'Arpav sta verificando l'eventuale inquinamento ambientale, con contestuale messa in sicurezza dell'area attraverso rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.