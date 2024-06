Disastro Italia, azzurri fuori da Euro 2024

BERLINO (GERMANIA) - Un disastro, un'eliminazione strameritata dopo una prestazione oscena. La Svizzera domina battendo l'Italia 2-0 negli ottavi di finale di Euro 2024, vola ai quarti di finale e elimina una pessima Nazionale azzurra : l'Italia campione in carica è protagonista a Berlino di una prestazione sconcertante per personalità e qualità del gioco. Gli elvetici dominano dall'inizio alla fine, aggiudicandosi la sfida con i gol di Freuler (37') e Vargas (46'). L'Italia del ct Spalletti, impalpabile per tutto il pomeriggio, si presenta al tiro per la prima volta al 72' e spreca con Scamacca l'unica vera occasione per riaprire il match.

"Il secondo gol all'inizio del secondo tempo ci ha tagliato le gambe, siamo stati poco incisivi. Quello che ha fatto la differenza è stato il ritmo, avevamo un ritmo troppo inferiore a loro nel primo tempo. Anche nelle individualità c'era un passo differente", l'analisi di Spalletti

"Il ritmo e la freschezza fanno sempre la differenza, ho cambiato i giocatori facendoli recuperare e magari in questo momento qui non siamo in grado di fare più di questo -aggiunge il ct a Rai Sport- Mondiale? Un discorso che si farà dopo, ci vuole più gamba e più ritmo. Ci vuole continuità e sacrificio, in diversi siamo stati poco continui. Probabilmente non siamo arrivati in condizioni eccezionali".



"I risultati sotto certi aspetti non sono soddisfacenti, i giocatori li ho scelti io, comunque. Tutti gli altri allenatori hanno avuto 20 partite, altri 30, io 10 ed eravamo già con il fucile puntato", aggiunge il ct in conferenza stampa. "Ho bisogno di più conoscenza diretta per poter prendere il meglio, ci sono stati diversi giocatori infortunati sui quali contavo. Sotto il livello di intensità siamo stati inferiori e la Svizzera si è qualificata in maniera giusta".

