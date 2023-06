Dipendenti in nero e merce scaduta, multato il bar

VICENZA - Un bar del centro storico di Vicenza è stato sanzionato dalla Guardia di finanza con una multa di 96 mila euro per innumerevoli violazioni in materia di lavoro e per la detenzione di alimenti con etichette scadute. I controlli sono emersi dopo una una segnalazione e hanno riguardato oltre un anno di osservazione. Sono undici i lavoratori in nero identificati per un totale di 350 ore, pari alla quasi totalità del personale dipendente. Con la collaborazione del servizio Alimenti e della Nutrizione dell'Ulls 8 Berica è stato disposto il sequestro amministrativo di merce scaduta (per quanto non risultasse essere utilizzata nel locale), custodita in un magazzino. (ANSA)