Dimentica nel portafoglio, per 3 settimane, un biglietto della lotterie e poi scopre di aver vinto un milione di dollari

USA - Fredderick Russell Carroll, un uomo che risiede nel North Carolina ha inconsapevolmente conservato nel suo portafoglio, per 3 settimane, un biglietto della lotteria da un milione di dollari. Fredderick racconta: “Io e mio figlio stavamo insieme e abbiamo deciso di provarci e comprarne uno e speravo, come tutti, di vincere qualcosa. In queste 3 settimane mi ero dimenticato del biglietto, infatti, ci sono stato dappertutto… Abbiamo lavorato intorno agli stagni e in ogni posto... e avevo un milione di dollari in tasca e non lo sapevo!”: dice ancora stupito dell’accaduto.



Il vincitore racconta che dopo una ventina di giorni è andato in un minimarket a scansionare il biglietto e dalla macchinetta è uscito il messaggio che lo invitava ad andare agli uffici della lotteria ma ancora non aveva capito quanto aveva vinto: “Quando sono arrivato agli uffici, la signora mi ha detto quanto era. Mi ci è voluto un po’. Non mi rendevo conto di aver vinto qualcosa”. Il vincitore ha detto che userà la sua vincita per pagare le bollette e la spese mediche della moglie e che poi con i soldi restanti li dividerà coi famigliari.