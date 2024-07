Dimentica il freno a mano, l'auto finisce dentro la casa del vicino

VICENZA - Non aveva parcheggiato l'auto assicurandola con il freno a mano, e probabilmente era anche in folle, tant'è che stamattina l'ha ritrovata non solo in fondo al pendio, ma anche dentro l'abitazione del vicino. L'incredibile incidente è accaduto giovedì a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco accorsi da Schio hanno messo in sicurezza sia auto che abitazione e non si registra alcun ferito. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro e il carro attrezzi per il recupero dell’auto.