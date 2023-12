In difficoltà sul sentiero ghiacciato; soccorse due famiglie

UDINE - Stavano ultimando il giro del Lago inferiore di Fusine quando si sono trovati impossibilitati a proseguire a causa del terreno ghiacciato.

Ad allertare i soccorsi una famiglia di quattro persone (due adulti e due minorenni) di nazionalità germanica che tramite il.Nue112 e la stazione di polizia internazionale di Thörl Maglern hanno attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la.Guardia di Finanza. Sette soccorritori si sono portati sul.posto dove nel frattempo era giunta una seconda famiglia di tedeschi (altri due adulti e due minorenni) che han cercato di aiutare i connazionali rendendosi poi conto di non riuscire nemmeno loro a proseguire. Il terreno era ghiacciato e con radici superficiali nell'ultimo centinaio di metri prima di completare l'anello del.lago e i turisti non disponevano di ramponcini o catenelle.

I soccorritori ne hanno portate diverse paia e, dove è stato possibile per misura compatibile, le han fatte indossare, aiutando tutti a procedere fino alla.fine del.percorso in sicurezza con l'affiancamento. Una delle.famiglie aveva anche un cane al.seguito.

L'intervento si è svolto tra le 15 e le 16 circa. Il soccorso Alpino raccomanda di portare con sé ramponcini o catenelle negli itinerari di fondovalle o in quota pianeggianti o con moderata inclinazione proprio perché potrebbero presentare tratti con lastre di ghiaccio.

PAULARO

Intorno alle.18 è stata attivata la stazione di Forni Avoltri da parte di un gruppo di 9 persone che in auto volevano raggiungere Pontebba e si trovano bloccate per ghiaccio sulla strada presumibilmente tra Casera Ramaz e Casera Meledis.

AGGIORNAMENTO

Si è concluso intorno alle 20 l'intervento della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino compiuto assieme alla Guardia di Finanza per aiutare due automobili e nove giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni rimasti bloccati sulla strada che conduce a Passo Cason di Lanza dal fondo stradale ghiacciato.

I giovani, della Bassa Friulana, volevano raggiungere da Cercivento Pontebba per andare a pattinare sul.ghiaccio e hanno seguito le.indicazioni fornite da Google maps senza notare i cartelli stradali che indicavano la.strada del passo chiusa nel.periodo invernale. Erano dotati di gomme invernali ma.privi di catene, motivo per cui non sono più riusciti a proseguire. I soccorritori, cinque tecnici, si sono portati da loro a bordo di due fuoristrada e li hanno scortati prima a piedi fuori dal tratto ghiacciato e poi si sono messi alla.guida delle loro auto per invertirne la direzione di marcia e accompagnarli dove potevano proseguire in sicurezza autonomamente, scendendo verso valle.