Difesa del suolo, Bottacin: 'Il 2023 è stato un anno impegnativo'

VENEZIA - "Un anno impegnativo nella prevenzione quello che si sta chiudendo: per la difesa del suolo e della costa, quindi per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico nel Veneto, sono continuati sia gli interventi previsti dai programmi annuali delle strutture territoriali dei Geni Civili e dei Servizi forestali, che hanno pianificato opere per circa 39 milioni di euro, ma anche interventi straordinari in attuazione di ordinanze e leggi speciali per circa 69 milioni di euro, che portano a un totale complessivo di oltre 108 milioni di euro".

A tirare le somme del 2023 in questo ambito è stato oggi a Belluno l'assessore regionale all'Ambiente e alla Difesa del suolo, Gianpaolo Bottacin. A conclusione dell'anno che ha visto l'efficienza dei bacini di laminazione scongiurare danni di gravità enorme durante le ondate di maltempo, Bottacin ha sottolineato:che "gli investimenti sostanziosi in queste opere si sono rivelate fondamentali perché la loro utilità è stata confermata. Mi riferisco soprattutto al bacino di Caldogno che ha preservato Vicenza, quello di Montebello, e quello del Muson dei Sassi che, terminato proprio nel corso dell'anno, ha consentito subito di salvare Castelfranco Veneto dalla furia dell'acqua. Questo significa che c'è stata una visione e che, nonostante alcune difficoltà che si possono incontrare, le opere funzionano e garantiscono maggior sicurezza ai cittadini e a tutto il territorio".

Si chiude un anno che ha registrato per il Veneto 8 stati di crisi dichiarati dal Presidente della Regione, Luca Zaia, e uno stato di emergenza nazionale per gli eventi meteo a cavallo tra luglio e agosto. "È l'occasione per ringraziare le 523 associazioni di protezione civile, organizzazioni di volontari impegnate in tutto il Veneto - ha osservato - e sempre pronte a intervenire con grande professionalità. Ad esse sono stati dato contributi per un valore complessivo di 5 milioni di euro". Bottacin ha anche dedicato alcuni passaggi al Piano Rifiuti: "per l'ennesima volta emerge un Veneto virtuoso, confermato tale da un generale apprezzamento per l'obiettivo in prospettiva del 2030 del superamento del ricorso alla discarica. Proprio nel corso di quest'anno i rappresentanti di Legambiente, hanno evidenziato all'Ecoforum come non fosse scontato il raggiungimento dei risultati che vedono protagonista il Veneto nella raccolta differenziata - ha concluso - . Voci rigorosamente super partes hanno parlato di un piano straordinario".