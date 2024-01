Diego Zanardo si impone alla Corsa della Bora

PIEVE DI SOLIGO - Due atleti dal Veneto trionfano alla Corsa della Bora, l’evento di punta del Trail running invernale in Italia organizzato dall’Asd SentieroUno di Trieste, che si è concluso il 6 gennaio scorso. Entrambi i runner sono affiliati alla Scuola di Maratona Vittorio Veneto Asd e hanno guadagnato la cima del podio in due delle otto gare della manifestazione sportiva. Si tratta di Diego Zanardo, runner 45enne da Pieve di Soligo (TV), e Daniele Roccon, 28 anni, da Belluno. Il primo ha vinto la S1 Night Trail, corsa notturna da 82 Km con un tempo di 09:15:37, il secondo si è imposto su tutti gli avversari alla Urban Trail 28 Km (02:19:18). La Corsa della Bora, che si appresta a festeggiare il decennale, è la grande corsa d’inverno sul carso italiano e sloveno con una finish line in riva al mare, nel borgo di Portopiccolo, nel Comune di Duino Aurisina in provincia di Trieste.

Quest’anno gli iscritti sono stati oltre 2200, provenienti da oltre 40 nazioni, dalla Bielorussia all’Ungheria, dalla Germania alla Lituania, fino ad arrivare a Hong Kong. In tutto otto distanze per diversi livelli di preparazione, dalla “Family”, l’inclusiva gara non competitiva da 13 Km, fino ad arrivare alla “eroica” Ipertrail 164Km, da Lubiana a Trieste in cinque tappe giornaliere. Una competizione fatta di itinerari spettacolari lungo vigneti, antichi sentieri dei pescatori, grotte e bunker della Grande Guerra e foreste da fiaba. La Corsa della Bora è un evento sostenuto dalla Regione Fvg e Promoturismo, Aics, il Comuni di Trieste, I Feel Slovenia e i comuni di Duino Aurisina - Devin Nabrežina, San Dorligo della Valle – Dolina, Sgonico – Zgonik, Monrupino - Repentabor. Un evento patrocinato da Sport e Salute in collaborazione con Coni, Mytho Marathon, Wwf e sponsorizzato da Radenska, Roncadin, Porzio, Dibiasi.