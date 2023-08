Dopo aver entusiasmato il pubblico del Teatro Ariston di Sanremo, venerdì 1 settembre, il “DIEGO BASSO PLAYS QUEEN” arriva presso la Rotonda di Badoere a Morgano (Treviso). Un altro imperdibile appuntamento all’insegna delle musiche che hanno fatto la storia del rock, riarrangiate per orchestra ritmico sinfonica, con i musicisti dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy (Anna Danieli, Giuseppe Lopizzo, Barbara Lorenzato, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Lorenzo Menegazzo e Manolo Soldera).

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30 e vedrà inoltre, la partecipazione speciale del chitarrista di fama internazionale Stef Burns e del soprano Claudia Sasso Soprano. A fare da cornice la suggestiva Rotonda di Badoere, conosciuta come una delle più belle barchesse del Veneto.

«Quello che il pubblico potrà ascoltare saranno i brani immortali dei Queen arrangiati in un’inedita versione rock sinfonica che, nel rispetto dell’originale, rappresentano il nostro modo peculiare di vivere la loro musica – racconta il Maestro Diego Basso – Si tratta di un’accurata selezione dei brani che hanno fatto la storia del rock e che sono rimasti nel cuore non solo dei fan ma di tutti coloro che amano la musica».

L’ evento, prodotto da AVA Sound Live Music, è promosso dal Comune di Morgano progetto Piazze e Palazzi Veneti – Regione del Veneto.

Tra i brani appositamente scelti per il concerto non mancheranno gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Somebody to love”, “These are the day of our lives”, “The Show Must Go On”. Non mancheranno i duetti con la voce lirica del soprano Claudia Sasso tra cui “Barcelona”.