Dieci detenuti fuggono smontando il wc e lasciando un messaggio: "Troppo facile LoL"

USA - A New Orleans, dieci detenuti hanno messo in scena un’evasione degna di una sceneggiatura comica — se non fosse tutto vero. Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, approfittando di un momento di distrazione del personale e di una cella per disabili, i fuggitivi hanno rimosso un wc, sfondato il muro retrostante e si sono dileguati. Il tutto con un tocco di sarcasmo: "Troppo facile LoL", la scritta lasciata accanto al buco, completa di freccia. Il colpo è stato scoperto solo ore dopo, quando gli agenti hanno contato dieci assenze di troppo. Quattro dei fuggiaschi — alcuni dei quali accusati di omicidio — sono già stati ripresi, ma sei restano in libertà. Le autorità li cercano non solo in Louisiana, ma anche nei sei stati confinanti, dal Texas al Tennessee.



Secondo le ricostruzioni, la fuga è avvenuta intorno all’una di notte. I video di sorveglianza — quelli ancora funzionanti — mostrano i detenuti scivolare fuori dalla porta di carico alimentare e poi oltrepassare il muro perimetrale, evitando il filo spinato come acrobati improvvisati. Le indagini, ora, si concentrano anche sul personale: tre dipendenti sono stati sospesi senza stipendio, mentre si verifica se qualcuno abbia dato una mano "dall’interno". La polizia non esclude che l'evasione sia stata pianificata da tempo: la sbarra in acciaio dietro il wc era stata segata con precisione. La domanda che aleggia: se dieci uomini possono svanire nel nulla da una prigione di massima sicurezza… quanto era "sicura"?