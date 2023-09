Diciottenne controlla il suo conto bancario e scopre di essere diventato milionario

LONDRA - Immaginate di svegliarvi, controllare il vostro conto corrente e scoprire che avete più di 10 milioni di euro. Questo è quanto è accaduto a Dane Gillespie, un giovane britannico di 18 anni, che per qualche ora ha vissuto il sogno di diventare milionario, grazie a un errore bancario di proporzioni epiche. Dane, che stava aspettando un modesto bonifico di 8.900 sterline (più di 10 mila euro) da parte della sua nonna per aiutare a finanziare i suoi studi universitari, ha avuto una sorpresa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. A causa di un errore di trascrizione da parte della Nationwide Building Society, la banca del giovane, il bonifico di sua nonna è diventato un incredibile deposito di 8,9 milioni di euro.



La reazione iniziale di Dane è stata di pura euforia. Ha chiamato subito i suoi genitori annunciando con gioia: "Mamma, papà, siamo ricchi!" e ha mostrato loro la cifra faraonica sul suo conto bancario. Era diventato uno dei giovani più ricchi del Regno Unito e del mondo, almeno per un breve periodo di tempo. Tuttavia, la saggezza di sua madre è stata fondamentale in questa storia. Al di là dell'entusiasmo del figlio, ha subito compreso la gravità della situazione. "Non dire sciocchezze, non sono soldi nostri. Dobbiamo subito trovare il modo di restituirli, potremmo passare grossi guai," ha detto sua madre. Una decisione saggia e responsabile che ha evitato che la famiglia Gillespie si trovasse in una situazione finanziaria difficile. Per qualche ore, Dane è stato uno dei diciottenni più ricchi di Gran Bretagna e del mondo, ma il suo sogno è svanito quando la banca si è resa conto dell'errore e ha rimosso lo zero di troppo che aveva creato l'enorme differenza.