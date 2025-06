Diciassettenne precipita con la moto nel greto di un torrente

TRENTO - Un grave incidente si è verificato domenica sera, intorno alle 21:00, a Rocca Pietore, località Malga Laste. Un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo della sua moto mentre affrontava un tornante, finendo fuori strada e precipitando nel greto di un torrente dopo un volo di diversi metri.



Nonostante le condizioni critiche, il giovane è riuscito a contattare il 118, fornendo indicazioni sommarie sulla sua posizione, citando “Malga Laste” e “cascata”. Un escursionista di passaggio ha poi fornito ulteriori dettagli, permettendo di localizzare con precisione il luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118, un’ambulanza e il Soccorso Alpino della Val Pettorina, che ha operato con personale specializzato e attrezzature per il recupero in ambiente impervio. Il ragazzo, assistito dal padre e da un accompagnatore, presentava un sospetto politrauma e possibili lesioni vertebrali.

Il recupero è avvenuto tramite verricello dall’elicottero, che ha trasportato il giovane all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova tuttora in prognosi riservata e in condizioni critiche.

La zona di Malga Laste, raggiungibile sia in auto tramite strada sterrata sia a piedi lungo il sentiero CAI 635, è nota per i suoi panorami sulle Dolomiti, con vista sulla Marmolada e le cime ampezzane. Fa parte dell’Alta Via delle Creste, un itinerario apprezzato dagli escursionisti esperti.