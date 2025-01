Diciassettenne investita sulla Statale: è gravissima

SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PADOVA) – Una ragazza di 17 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata investita da un’auto ieri sera, 22 gennaio, intorno alle 19:40, lungo la Statale 516. La giovane stava attraversando la strada quando è stata colpita da una Volkswagen guidata da un cinquantenne residente nella zona del Piovese.

I soccorsi e i rilievi

L’impatto è stato violentissimo: la ragazza è caduta sull’asfalto riportando gravi traumi. Il conducente del veicolo si è fermato immediatamente per prestare aiuto e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno stabilizzato la giovane prima di trasferirla d’urgenza all’ospedale di Padova, dove è ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nella mattinata di oggi, 23 gennaio, un altro tragico incidente si è verificato ad Albignasego: deceduta una 50enne.